شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم غزل المحلة بخماسية ويتوج بطلا للدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 21 مايو 1976 توج النادى الأهلى بطلا للدورى للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه، بعد فوزه على غزل المحلة ذهاباً وإياباً، وأقيمت مباراة العودة لتحديد بطل النسخة رقم 20 بين الأهلى حامل اللقب وبطل المجموعة الأولى مع ضيفه غزل المحلة بطل "1973" ومتصدر المجموعة الثانية، وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت باستاد القاهرة أيضا قبل أربعة أيام وانتهت بفوز الأهلى بهدف سجله محمود الخطيب.
وأكد الأهلى فوزه فى المباراة الأولى بفوز ساحق برباعية نظيفة سجلت فى شوط المباراة الثانى، الهدف الأول فى الدقيقة "47" برأسية الظهير الأيمن أحمد عبد الباقى من ركنية نفذها مصطفى عبده، الهدف الثانى فى الدقيقة "65" وسجله محمود الخطيب، والهدف الثالث فى الدقيقة "74" سجله مصطفى عبده، والهدف الرابع سجله بالتخصص محسن صالح فى الدقيقة "82".
واحتفظ الأهلى بدرع الدورى للعام الثانى على التوالى بعد فوزه بمجموع المباراتين "5/0"، ليحقق لقبه رقم "13" فى تاريخ المسابقة.
مثل الأهلى فى هذه المباراة: ثابت البطل، أحمد عبدالباقى، قائد الفريق حسن حمدى "الثابت"، مصطفى يونس " كدهة"، فتحى مبروك "مبروكيتى"، طاهر الشيخ "نترز" ( قرن شطة)، صفوت عبدالحليم، مختار مختار" أسكو"، مصطفى عبده "المجرى"، محمود الخطيب "الخطير"، عبدالعزيز عبدالشافى "زيزو".
مثل غزل المحلة: عبدالستار على، إبراهيم يوسف، الجميل، محمد السياجى (توتو)، إبراهيم حسين "الكابتن"، لطفى الشناوى، محمد مرعى، طارق السياجى، حمادة شفيق، السعيد عبدالجواد، عمر عبدالله (حنفى هليل).
أدار المباراة طاقم تحكيم من الإسكندرية مكون من الحكم أحمد بلال حكم ساحة، ويعاونه عبد الرءوف المرشدى، ورفاعى سرور.
وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.
كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.
وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.
على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."
فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.