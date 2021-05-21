شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم غزل المحلة بخماسية ويتوج بطلا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 21 مايو 1976 توج النادى الأهلى بطلا للدورى للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه، بعد فوزه على غزل المحلة ذهاباً وإياباً، وأقيمت مباراة العودة لتحديد بطل النسخة رقم 20 بين الأهلى حامل اللقب وبطل المجموعة الأولى مع ضيفه غزل المحلة بطل "1973" ومتصدر المجموعة الثانية، وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت باستاد القاهرة أيضا قبل أربعة أيام وانتهت بفوز الأهلى بهدف سجله محمود الخطيب.

وأكد الأهلى فوزه فى المباراة الأولى بفوز ساحق برباعية نظيفة سجلت فى شوط المباراة الثانى، الهدف الأول فى الدقيقة "47" برأسية الظهير الأيمن أحمد عبد الباقى من ركنية نفذها مصطفى عبده، الهدف الثانى فى الدقيقة "65" وسجله محمود الخطيب، والهدف الثالث فى الدقيقة "74" سجله مصطفى عبده، والهدف الرابع سجله بالتخصص محسن صالح فى الدقيقة "82".

واحتفظ الأهلى بدرع الدورى للعام الثانى على التوالى بعد فوزه بمجموع المباراتين "5/0"، ليحقق لقبه رقم "13" فى تاريخ المسابقة.

مثل الأهلى فى هذه المباراة: ثابت البطل، أحمد عبدالباقى، قائد الفريق حسن حمدى "الثابت"، مصطفى يونس " كدهة"، فتحى مبروك "مبروكيتى"، طاهر الشيخ "نترز" ( قرن شطة)، صفوت عبدالحليم، مختار مختار" أسكو"، مصطفى عبده "المجرى"، محمود الخطيب "الخطير"، عبدالعزيز عبدالشافى "زيزو".

مثل غزل المحلة: عبدالستار على، إبراهيم يوسف، الجميل، محمد السياجى (توتو)، إبراهيم حسين "الكابتن"، لطفى الشناوى، محمد مرعى، طارق السياجى، حمادة شفيق، السعيد عبدالجواد، عمر عبدالله (حنفى هليل).

أدار المباراة طاقم تحكيم من الإسكندرية مكون من الحكم أحمد بلال حكم ساحة، ويعاونه عبد الرءوف المرشدى، ورفاعى سرور.