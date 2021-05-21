شكرا لقرائتكم خبر عن "قصة صور" عمر كمال عبد الواحد.. هداف يغرد خارج القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر التألق داخل القطبين الأهلي والزمالك، أمر طبيعي، في ظل امتلاك الفريقين لأفضل العناصر على الساحة الرياضية لكل منهم دور بارز في صناعة نجومية زملائه على الملعب، فصانع الألعاب يخدم المهاجمين، والوسط يدعم الأطراف، وفي أخر الخطوط الدفاعية حارس مخضرم يصحح أخطاء الدفاع، إلا أنه خارج القطبين تصبح الإمكانيات محدودة بشكل أكبر وهو ما يضع عبئ كبير على عاتق الباحثين عن التألق.

عمر كمال عبد الواحد مهاجم النادي المصري، تحرر من تلك الضغوط وصنع نجوميته الخاصة لينافس على لقب هداف الدوري المصري في الموسم الجاري ، بعدما اعاد اكتشفه علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، ليقدم واحداً من النماذج التهديفية المميزة بعدما أثبت اللاعب أنه على قدر المسئولية.

صاحب الـ 27 عاماً تألق بشكل واضح في الموسم الجاري وتفوق على هدافين بارزين في الأهلي والزمالك، بعدما سجل 11 هدفاً مع الفريق البورسعيدي خلال مشاركته في 23 مباراة مع أبناء المدينة الباسلة سواء في الدوري أو الكأس.

تألقه مع النادي المصري لفت أنظار الكبار إلى موهبته الكبيرة وقدراته الهجومية، وهو ما دفع النادي إلى السعي بكل قوة لتجديد التعاقد مع مهاجم الفريق وتحصينه من العروض وإمكانية الرحيل بعد نهاية الموسم، غير أن المفاوضات مازالت قائمة بين الطرفين حتى الآن.

بدأ عمر كمال عبد الواحد مسيرته الكروية في نادي الشرطة خلال موسم 2012، وشارك في 47 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف، ثم انتقل إلى النادي المصري في موسم 2017، إلا أنه لم يحظى بفرصة كبيرة في المشاركة ولم يخوض سوى 4 مباريات فقط.

انتقل عمر كمال من المصري إلى فريق بيراميدز معاراً في نفس موسم ليشارك في 15 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وصنع مثلهم ثم عاد إلى المصري من جديد في موسم 2018، غير أنه لم يعرف طريق التألق سوى تحت القيادة الفنية لعلي ماهر.



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