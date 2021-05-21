شكرا لقرائتكم خبر عن أول انتصار وشباك نظيفة.. أهداف موسيمانى من مواجهة الأهلى مع صن دوانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر فريق النادى الأهلى مباراة صعبة ضد صن داونز فى جنوب أفريقيا فى الثالثة عصر غد السبت، وذلك فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا 2021، وفاز المارد الأحمر بصعوبة بالغة فى مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، ليضع قدمًا فى نصف النهائى، فخسارته بفارق ثلاثة أهداف على الأقل هى النتيجة الوحيدة التى تُقصيه من البطولة، لكن على المارد الأحمر الحذر فقد سبق له الخسارة بخماسية دون رد على نفس الملعب.

هناك تاريخ طويل من المواجهات بين الأهلى وصن داونز، فقد سبق لهما مقابلة بعضهما فى 4 مناسبات جميعها فى الأدوار الإقصائية لدورى أبطال أفريقيا، وقد أقصى المارد الأحمر الفريق الجنوب أفريقى 3 مرات وخرج على يديه مرةً واحدة.

موسيمانى يبحث عن أول انتصار للأهلى فى جنوب أفريقيا

ويسعى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى لتسجيل أول انتصار فى تاريخ المارد الأحمر على صن دوانز على ملعبه، ولعب الأهلى 11 مباراة سابقة على ملاعب فرق جنوب افريقيا فى مختلف البطولات خسر 4 لقاءات وحقق 7 تعادلات ولم يحقق الفوز، وواجه الأهلى صن دوانز على ملعبه 4 مباريات تعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراة وحيدة، لكنها كانت الهزيمة الأثقل فى تاريخه حينما خسر بخماسية دون رد فى 2018-2019.

وسبق للمارد الأحمر تحقيق التعادل مرتين والخسارة فى مباراة أمام أورلاندو بايرتس على ملعبه فيما خسر مرة وحيدة أمام سوبر سبورت، وتعادل مع أياكس كيب تاون، وتعادل أيضاً مع بيديفست وخسر من بلاتنيوم ستارز بعيداً عن مواجهاته مع صن دوانز.

الأهلى يبحث عن شباك نظيفة لأول مرة أمام صن دوانز بملعبه

ويسعى موسيمانى للخروج بشباك نظيفة فى مباراة صن دوانز، والتى لو تحققت ستكون للمرة الأولى حيث تلقت شباك المارد الأحمر 9 أهداف أمام صن دوانز، ولم يخرج بشباك نظيفة فى أى مباراة على ملعب صن دوانز طوال 4 لقاءات سجل فيها 4 أهداف أيضاً.

لكن الميزة التى يرغب موسيمانى فى الحفاظ عليها أن الأهلى دائم التسجيل على ملعب صن دوانز فقد سجل فى 3 مباريات من إجمالى 4 لقاءات لعبها هناك.