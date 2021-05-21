شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض تجديد إعارة صبحي ويتمسك بعودته نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو الزمالك فكرة تجديد إعارة محمد صبحي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم، إلى الاتحاد السكندري، بعدما تألق الحارس ونجح في خطف الأضواء هذا الموسم في الدورى.

وجاء رفض مسئولي الزمالك لحاجة الفريق الي محمد صبحي الموسم المقبل، في ظل وجود اتجاه لبيع حارس أو اثنين من الكبار محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد، علي ان يكون محمد عواد أحد أضلاع مثلث حراسة المرمي للزمالك في الموسم المقبل.

وخاطب مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، نظرائهم في الزمالك لتجديد إعارة محمد صبحي حارس الفريق الأبيض المعار لزعيم الثغر، بعدما كان يشغل الحارس الأساسي في الفريق السكندري طوال الموسم الجاري، على حساب الثنائي عماد السيد وصبحي سليمان.

ودخل النادي السكندري في مفاوضات مع الزمالك لتجديد إعارة الحارس للاتحاد موسم آخر بعد انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري، وتوقع مسئولو الاتحاد نجاح المفاوضات في ظل امتلاك الزمالك 3 حراس كبار هم جنش وعواد وأبو جبل.

وطلب حسام حسن المدير الفني للاتحاد، من إدارة ناديه، حسم مصير صبحي قبل مشاركة الحارس المتوقعة في دورة الألعاب الأولمبية رفقة منتخب مصر تحت قيادة شوقي غريب، خاصة أن هذه البطولة قد تكون نافذة لتسويق الحارس خارجيا، ما يضع الاتحاد في ورطة البحث عن حارس بديل.

وكشف محمد صبحي، في وقت سابق صعوبة المنافسة هذا الموسم قائلا: "الدوري السنة دي أصعب دوري مر علينا ومفيش ماتش سهل وكلنا نازلين المباريات وإحنا عارفين أن أى فريق صعب تكسبه".

وعن الخروج من الزمالك، قال صبحى، إنه من اللاعبين اللى بتحب تشارك دائما موضحا أنه طلب من الزمالك السماح له بالرحيل للمشاركة قائلا: "والنبى سيبونى ألعب وهرجعلكم تانى".

ويستعد الاتحاد لمواجهة المصري الجمعة، وسط غيابات كبيرة، كما يُعانى العميد حسام حسن، المدير الفني للفريق، من سوء حظ كبير في المباريات الأخيرة، بعدما فشل فى تحقيق أى انتصار خلال مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري وكأس مصر.