"الأولى من نوعها في تاريخه".. تفاصيل إصابة عاشور بالصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعرض حسام عاشور نجم الاتحاد السكندري إلى الإصابة في الرباط الصليبي خلال مواجهة فريقه أمام المصري التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف.

وسقط عاشور في الشوط الأول خلال مشاركته الثانية في التشكيل الأساسي للاتحاد هذا الموسم بعد تدخل مع إيزى إيميكا لاعب وسط المصري.

وفي الدقيقة 41 اندفع عاشور نحو إيميكا وحاول استخلاص الكرة ولكنه اختل توازنه وضغط على ركبته اليمني ليتعرض للإصابة وينقل إلي المستشفي ويقوم بإجراء فحوصات أثبتت تعرضه لقطع جزئي بالرباط الصليبي.

إصابة عاشور في الأربطة هي الأولي من نوعها لقائد الأهلي السابق في مشواره الكروي حيث لم يخضع مسمار خط الوسط لأية جراحات على مستوي القدم من قبل.

ويخضع عاشور اليوم الجمعة إلي لفحص أخر بواسطة أشعة الرنين المغناطيسي للوقوف على حجم الإصابة.

ومن المنتظر أن يغيب عاشور عن الملاعب لمدة 9 أشهر تبدأ من عقب اجراءه لجراحة إعادة بناء الرباط الصليبي ليتأكد انتهاء موسمه الحالي مع زعيم الثغر.

وتعرض عاشور للإصابة في الرأس في ديسمبر الماضي أثناء مواجهة الاتحاد مع الأهلي ليتم نقله إلى المستشفي وخضوعه لجراحة .

وكان عاشور قد رحل الموسم الماضي من الأهلي بعد نهاية عقده ووقع للاتحاد السكندري لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.