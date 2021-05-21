عدسة الخليج 365 ترصد اعتداء عامل الاتحاد على الحكم إبراهيم نور الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تصوير- فريد قطب:

حاول أحد عاملي نادي الاتحاد السكندري الاعتداء على إبراهيم نور الدين حكم مباراة الفريق على المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز بعد إطلاق صافرة نهاية اللقاء.

واقتحم عامل غرفة الملابس "محمد الأجنبي" الملعب وقام برش المياه على إبراهيم نور الدين، قبل أن يقوم الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه مباشرةً.

واستطاعت عناصر متواجدة داخل الملعب السيطرة على "الأجنبي" ومنعه من الاحتكاك المباشر بالحكم.

وفاز المصري على الاتحاد السكندري أمس الخميس في الجولة الـ23 للدوري بهدف حسن علي في الدقيقة 89 من زمن المباراة.

ورفع المصري رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 31 نقطة في المركز الثامن.