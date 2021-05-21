أحد عناصر الاتحاد يحاول الاعتداء على إبراهيم نور الدين بعد لقاء المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

حاول أحد عناصر أجهزة العمل بنادي الاتحاد السكندري الاعتداء على إبراهيم نور الدين الذي أدار المباراة التي لعبها الفريق أمام المصري ضمن دوري we المصري.

واستطاع المصري أن يفوز على الاتحاد بنتيجة 1-0 في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق ركلة جزاء، فيما كان حكم الفيديو المساعد قد قام بإلغاء هدف للفريق السكندري في الشوط الأول.

وعقب إطلاق إبراهيم نور الدين لصافرته قام أحد العناصر التابعة للاتحاد السكندري باقتحام ملعب المباراة وحاول الاعتداء على الحكم ورش الماء عليه.

وأشهر إبراهيم نور الدين البطاقة الحمراء في وجهه مباشرة، فيما استطاع عناصر متواجدة داخل الملعب في السيطرة عليه ومنعه من الاحتكاك المباشر بالحكم.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن في جدول ترتيب دوري we المصري برصيد 31 نقطة.