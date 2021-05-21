المصري يفوز على الاتحاد في الوقت القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فاز المصري على الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس ضمن الجولة الـ23 من دوري we المصري على ستاد الأسكندرية.

ورفع المصري رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز الذي له مباراتين أقل، وفي الجانب الأخر ظل الاتحاد السكندري بـ31 نقطة في المركز الثامن.

تشكيل المصري: أحمد دعدور؛ كريم العراقي، إسلام صلاح، أحمد شوشة، حسن علي؛ ايزي ايميكا، فريد شوقي، محمد عنتر، عمر كمال عبدالواحد، أحمد فعت؛ كازادي كاسنجو.

تشكيل الاتحاد السكندري: محمد صبحي؛ داميون لوي، محمود رزق، هشام صلاح، السيد سالم؛ حسام عاشور، مروان عطية، عبد الغني محمد، عبد السميع إبراهيم؛ ايمانويل اوكوي، ويليامز روماريو.

أحداث المباراة

احتاج محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد السكندري لتدخل الجهاز الطبي في أكثر من مناسبة على مدار الشوط الأول، ثم عاد واستكمل المباراة في كل مرة دون أن يكون بحاجة إلى التبديل.

وقام حكم المباراة إبراهيم نور الدين بتحذير حارس الاتحاد بأنه سوف يحصل على الإنذار إذا سقط على الأرض في مرة أخرى وطلب تدخل الطبيب.

وألغى حكم المباراة هدف لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 42 لصالح عبد الغني محمد بعدما عاد إلى لقطة الفيديو حيث اتضح وجود لمسة يد ضد ايمانويل أوكوي في صناعة الهدف.

وتعرض حسام عاشور لاعب الاتحاد للإصابة في الدقيقة 45 ليشارك بدلًا منه فوزي الحناوي في وسط الملعب.

وحصل ايمانويل اوكوي على فرصة للتقدم في النتيجة بالدقيقة 52 بعد كرة قادمة من الخلف للأمام استلمها بشكل جيد في منطقة الجزاء وسددها لترتطم في دفاع المصري وتهز الشباك من الخارج.

وفشل روماريو ويليامز في الدقيقة 65 في استغلال خطأ دفاعي بعدما ارتدت له الكرة من قدم حسن علي بالخطأ فسددها بالعرض وخرجت ضربة مرمى.

وأهدر المصري فرصة خطيرة في الدقيقة 67 بعد عرضية من الجانب الأيمن استقبلها مهاجم الفريق برأسية ارتدت من العارضة.

وحصل المصري على ركلة جزاء في الدقيقة 85 لوجود عرقلة.

ومنح حسن علي فريق المصري الفوز عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 89 من عمر المباراة بعدما نفذها بشكل جيد، على يسار حارس الاتحاد محمد صبحي.

وانتهت المباراة بالهدف الوحيد الذي جاء في الوقت القاتل للفريق البورسعيدي، ليوصل النتائج الطيبة في الموسم الحالي.