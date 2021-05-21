خاص بـ ميركاتو | بي إن سبورتس تختار معلق مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

فضلت إدارة قنوات بي إن سبورتس القطرية التعجيل في اختيار معلق مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الأفريقي 2021، قبل نحو أسبوع من موعد المباراة، لإنهاء اللغط الذي يُحيط بهوية معلق مباراة الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصفة مستمرة.

وبحسب مصدر مسؤول خاص بـ الخليج 365 في شبكة قنوات “بي إن سبورتس” فقد تم استبعاد التعليق المصري والمغربي من مباراة الأهلي ونهضة بركان ولو عبر القناة الصوتية الثانية، ليتم الاعتماد على معلق واحد فقط هو الجزائري “حفيظ دراجي”.

اختيار حفيظ دراجي قد يحظى بتأييد جمهور الأهلي المصري الذي لا يزال يتذكر الصور التي التقطها أثناء زيارته لمقر النادي في كأس أمم أفريقيا 2019، لكنه قد لا يعجب جمهور نهضة بركان بسبب الآراء الجدلية التي قام دراجي بتدوينها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر حول علاقة الحكومة المغربية بالكيان الصهيوني.

ويدخل المعلق الجزائري الشهير في مُناوشات سياسية مع مُتتبعيه من المغرب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، وهو الأمر الذي أدى إلى انتقاد تعيينه على مباراة الأهلي والوداد نهاية العام الماضي في وسائل الإعلام المغربية.

لكن هذه المرة، لا مفر أمام قنوات بي إن سبورتس من تعيين حفيظ دراجي على لقاء الأهلي وبركان، بصفته المعلق المحايد الوحيد من شمال أفريقيا المتواجد حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وتود القناة القطرية الاستفادة من دراجي بارساله إلى ملعب المباراة، حيث ستقام على ملعب السد للموسم الثالث على التوالي، وفق عقد رسمي سابق بين الكاف والاتحاد القطري.

ومن المعروف أن التونسيان رؤوف خليف وعصام الشوالي يعملان من ستوديوهات خاصة من منازلهما بالعاصمة التونسية منذ ظهور فيروس كورونا مطلع عام 2020 حتى الآن.

موعد مباراة الاهلي وصن داونز

ستنطلق مباراة الأهلي ونهضة بركان في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، يوم الجمعة القادمة، الموافق 28 مايو 2021، على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد القطري، وستنقل على قناة بي إن سبورتس.

ومن المفارقات، أختير الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال لإدارة المباراة المؤجلة منذ يوم 18 ديسمبر 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي هزم مواطنه الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 على ستاد القاهرة الدولي، بينما انتصر نهضة بركان المغربي على بيراميدز المصري في نهائي الكونفدرالية 2020 على ستاد مولاي عبد الله.

وترجع أول وآخر مرة يلعب فيها الأهلي ضد فريق مغربي بمباراة كأس السوبر الأفريقي إلى يونيو 2006 عندما واجه الجيش الملكي على ستاد القاهرة، وانتهت بفوز الأهلي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 2/4 بعد التعادل من دون أهداف في الوقت الأصلي.