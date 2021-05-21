“ليس الطيب” من هو معلق مباراة الاهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟

استبعدت إدارة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط، اسم المعلق الرياضي المصري أحمد الطيب من جدول معلقي مباريات الاهلي هذا الشهر سواء في دوري الأبطال أو السوبر الأفريقي.

وعلق الطيب على ثلاث مباريات لحامل لقب دوري أبطال أفريقيا “الأهلي المصري” في دور المجموعات هذا الموسم، ما أسفر عن وابل من الانتقادات لمسؤولي بي إن سبورتس من جمهور النادي الاهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مصدر خاص بموقع الخليج 365 وقع اختيار إدارة قناة بي إن سبورتس، على المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي” للتعليق على مباراة الاهلي القادمة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دور أبطال أفريقيا.

وكان عصام الشوالي ذا فأل حسن على جمهور الأهلي في مباراة نهائي الموسم الماضي، عندما فاز الفريق على الزمالك بهدفين لهدف ليتُوج بلقب البطولة للمرة التاسعة في التاريخ.

ويأتي تكليف عصام الشوالي بمباراة الأهلي وصن داونز بمثابة رد الاعتبار، حيث كان الأقرب لتعليق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دور المجموعات عقب اعتذار المعلق الأساسي “علي محمد علي” عن التعليق لأسباب صحية، إلا أن الطيب استخدم كل الطرق المشروعة وغير المشروعة للإطاحة بالشوالي من تلك المباراة (اضغط هنا لتفاصيل هذه الحادثة).