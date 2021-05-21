خاص بـ ميركاتو | بي إن سبورتس ترضخ وتُبعد أحمد الطيب عن مباراة الأهلي القادمة

رضخت إدارة قنوات بي إن سبورتس القطرية وقررت الإنصات أخيرًا إلى سيل الاعتراضات التي لا تتوقف من جمهور الأهلي ضد إمكانية أو قرر تعيين المعلق أحمد الطيب للتعليق على مباريات فريقهم في المنافسات القارية.

وأخبر مصدر مسؤول داخل بي إن سبورتس موقع الخليج 365، اليوم الجمعة، إنه تم بالفعل استبعاد المعلق الرياضي المصري أحمد الطيب من مهمة التعليق على المباراة الأهلي القادمة أمام صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، واختيار معلق آخر غيره لأداء هذه المهمة.

وكانت أنباء قد ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر وفيسبوك” على مدار 4 أيام، حول اتجاه النية داخل بي إن سبورتس نحو تكليف أحمد الطيب بمسؤولية مباراة الاهلي وصن داونز في إياب دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا.

لكن اعتراضات غير عادية ظهرت مرة أخرى في تويتر من جانب جمهور الأهلي، ترفض هذه الفكرة، لتتعالى الأصوات من جديد بتعيين معلق مصري آخر أو الاستعانة بمعلق من شمال أفريقيا “حفيظ دراجي أو عصام الشوالي”.

وبحسب مصادر الخليج 365 داخل بي إن سبورتس، رفضت الإدارة الاستعانة بأحمد الطيب في هذه المباراة لتجنب المزيد من المشاكل، بل واستبعاد جميع المعلقين المصريين الأخرين، واختيار المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”.

وأضاف المصدر قائلاً “الطيب خارج جدول معلقي مباريات الأهلي، لن يعلق كذلك على مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي نهاية مايو الجاري”.

وكان أحمد الطيب قد علم بتخطيط إدارة بي إن سبورتس لإراحة علي محمد علي من التعليق على مباريات الأهلي الأفريقية نهاية هذا الشهر، ما دفعه نحو العودة إلى القناة من خلال مباراة لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي، تمهيدًا لطلب التعليق على مباراة إياب ربع نهائي دوري الابطال بين الأهلي وصن داونز.

لكن محاولة الطيب فشلت بعد وابل من الانتقادات التي وُجهت إليه وإلى مسؤولي بي إن سبورتس سواء من الجمهور أو إدارة النادي الأهلي، ومن ضمنها تهديدات جماهيرية بإنهاء الإشتراك مع القناة في حملة غير عادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التلميحات المثيرة للجدل والمُحرضة على التعصب الرياضي من المعلق المذكور خلال تعليقه على مباراة سيمبا التنزاني والأهلي، ثم في مباراة لمنتخب مصر بتصفيات أمم أفريقيا 2021.

وستنطلق مباراة الأهلي المصري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي، وتنقل على قناة بي إن سبورتس HD4.