لماذا تم نقل سيارات «رونالدو» في منتصف الليل .. تقارير صحفية كشفت الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية الحقيقة الكاملة وراء نقل كريستيانو رونالدو أسطول سياراته الفخمة ليلا من مدينة تورينو الإيطالية، وهي الواقعة التي أثارت جدلا محتدما وأطلقت تأكيدات بشأن رحيل النجم البرتغالي الوشيك عن ناديه يوفنتوس.

وأظهر الفيديو، الذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، إحدى شركات النقل تقوم بشحن، سيارات كريستيانو الفاخرة على متن شاحنة كبيرة، في وقت متأخر من الليل.

وأكدت قناة "Sky Sport Italia" إن نقل سياراته الفخمة أمر يفعله رونالدو دائمًا قبل العطلات.

وذكرت «كورييري تورينو»، أن رونالدو نقل سياراته لأسباب تتعلق بالصيانة قبل عام لأن معظم سياراته عادة ما يتم فحصها في ألمانيا.

وكان موقع "Per Semper Calcio" الإيطالي، الذي نشر الفيديو، قال إن شركة النقل تدعى Rodo Cargo، ومقرها لشبونة، وقد قامت بشحن 7 سيارات فاخرة ونقلتها من تورينو إلى مكان غير معروف حتى الآن.