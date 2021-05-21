شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة..سموحة يتطلع لتعطيل الإنتاج الحربى فى رحلة الصعود للمربع الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف سموحة نظيره الإنتاج الحربى في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الإنتاج الحربى مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في الجولة 21 للمسابقة بعد تأجيل مباراته مع بيراميدز في الجولة الأخيرة.

ويحتل سموحة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 14 لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

فيما يقبع الإنتاج الحربى في المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعد أن خاض 21 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع بيراميدز.

وطالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات للعودة للمربع الذهبى مرة أخرى لاسيما أن الإنتاج الحربى لن يكون بالخصم الهين فهو يريد الهروب من قاع الجدول ويتمسك بأى فرصة لإنقاذه من مغبة العودة لدوري المظاليم.

في المقابل يسعى أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى لإيقاف نزيف النقاط بعد فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين بعد تأجيل مواجهة بيراميدز وخاض خلالها ودية مع المريخ السودانى وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف.