شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا طلب فرجاني ساسي التغيير؟ كارتيرون يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أن فرجاني ساسي لاعب مهم بالفريق وهو من طلب التغيير في الشوط الثاني امامالمصري لأنه كان مجهدًا في اللقاء، وشدد على أن الجميع يفكر في المباريات المقبلة من أجل الفوز.

وشدد على أن اللاعبين يعانون من الإجهاد بسبب ضغط المباريات موضحا أن أشرف بن شرقي لاعب جيد ولم يظهر بالمستوى المطلوب بسببكثرة المشاركة في المباريات، وأوضح أنه سعيد بأداء ناشئي الزمالك وأضاف أنه راهن على سيف جعفر وأسامة فيصل في لقاء خاصة وأنهيثق في إمكانيات الناشئين.

وفاز الزمالك على الطلائع بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتازليرفع الأبيض رصيده إلى 51 نقطة عزز بها موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز