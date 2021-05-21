شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نثق في التحكيم المصري.. وكارتيرون يشيد بالانتصارات الأربعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أنه سعيد بالفوز على طلائع الجيش في لقاء الأمس، موضحًا أنه فخور بأداء اللاعبين وقدرتهم على الفوز على منافس حقق انتصارات في 4 مباريات خاضها في الدور الثاني.

وأوضح المدير الفني أنه سعيد بروح اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز في لقاء اليوم، بالرغم من تراجع الأداءوالغيابات التي يعاني منها الفريق.

ورفض المدير الفني التعليق على أداء الحكام، وشدد على أنه يثق في قدرات الحكام المصريين وطالب الجميع بمساندة التحكيم في الفترة المقبلة.