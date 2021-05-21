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الزمالك يشكو ضغط مبارياته

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد باتريس كارتيرون المدير الكروي الأول بنادي الزمالك أن جدول مباريات الزمالك المقبلة مضغوط وسيتعامل مع الموقف، الصعب فيضغط المباريات.

وأوضح أن الفريق سيسافر بعد غد للاسكندرية وبعد لقاء المصري سيتوجه للسويس لمواجهة الإسماعيلي في الكأس وبعدها يسافر الفريقللجونة لمواجهة الجونة.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 51 نقطة عزز بها موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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