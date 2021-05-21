شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشكو ضغط مبارياته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد باتريس كارتيرون المدير الكروي الأول بنادي الزمالك أن جدول مباريات الزمالك المقبلة مضغوط وسيتعامل مع الموقف، الصعب فيضغط المباريات.

وأوضح أن الفريق سيسافر بعد غد للاسكندرية وبعد لقاء المصري سيتوجه للسويس لمواجهة الإسماعيلي في الكأس وبعدها يسافر الفريقللجونة لمواجهة الجونة.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 51 نقطة عزز بها موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.