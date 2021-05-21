شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..سيد عبد الحفيظ يمثل الاهلى فى الاجتماع الفنى لمباراة صن دوانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز المقرر لها الثالثة عصر غداً السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد لوكاس موريبي.

ويعقد الاجتماع الفني للمباراة بحضور مندوبي الأهلي وصن داونز وطاقم التحكيم ومسئولي الـ«كاف»؛ للاتفاق على الجوانب التنظيمية قبل وبعد المباراة، وموعد ووصول الفريقين والزي الخاص بكل فريق.



ويؤدى الاهلى تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا، وتشتمل على الجوانب الخططية التي يرغب بيتسو موسيماني المدير الفني في تنفيذها خلال مباراة صن داونز.



وحرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، وطاقم السفارة المصرية على التواجد في مران الأهلي ؛ لدعم اللاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المهمة أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا، المقرر إقامتها عصر غداً السبت.



وأكد السفير أحمد الفاضلي أن مواجهة الأهلي وصن داونز بمثابة نهائي مبكر لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك لثقل وقيمة الفريقين، والمواجهات السابقة بينهما، مشيرا إلى أن الأهلي هو النادي الوحيد الذي يمثل مصر في البطولة الإفريقية وعليه مسئولية إسعاد الجماهير.