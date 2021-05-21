شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. إنبى يسعى لتصحيح المسار أمام وادى دجلة بختام الجولة 23 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه انبى نظيره وادى دجلة في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر وادى دجلة من سموحة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل 23 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً .

فيما يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.

وشدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى على لاعبيه ضرورة استعادة ذاكرة الانتصارات للتخلص من التراجع في جدول الدوري، محذراً من مغبة الاستمرار في الأخطاء الدفاعية الساذجة التي تسببت فى ثلاثية الزمالك الأخيرة.

في المقابل يسعى التشيلى ماريو سالاس المدير الفني لوادى دجلة لخطف النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في خطة الهروب من قاع الجدول ، ورفضت إدارة نادي وادي دجلة توقيع عقوبات مالية على اللاعبين بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وبقاء الفريق في المنطقة المهددة بالهبوط هذا الموسم.

وجاء قرار الإدارة برفض العقوبات المالية لتحفيز اللاعبين على تحسين نتائجهم في الفترة المقبلة، خاصة أن الجولات المتبقية في المسابقة وهي 11 جولة كافية لتغيير ترتيب الدوري بالكامل.

وتثق الإدارة الدجلاوية على قدرة الفريق على الخروج من المنطقة الساخنة في قاع الدوري في الأسابيع المتبقية، كما فعل نفس الفريق الأمر ذاته في المواسم الثلاثة الأخيرة التي كان قريبا فيها من الهبوط، ونجح خلال الدور الثاني في الخروج من المأزق.