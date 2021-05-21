شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من الكرات العرضية في موقعة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر بيتسو موسيماني لاعبي الأهلي من الكرات العرضية والثابتة التي تسبب إزعاجا لخط دفاع الفريق الأحمر، لذا خصص فقرة في المران من أجل تدريب لاعبيه على التعامل مع الكرات العرضية والثابتة، وكيفية إبعادها عن أماكن الخطورة، وكيفية الرقابة الجيدة مع مهاجمي صن داونز.

وأظهرت مباراة الذهاب ضد صن داونز شكوى الخط الخلفي للأهلي من التعامل مع الكرات العرضية والثابتة والتي كادت تكلف الفريق الأحمر، وهي الأخطاء التي حاول موسيماني تصحيحها مع لاعبي الأهلي على مدار الأيام الماضية، حتى لا تتكرر في موقعة الغد.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز في جولة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون رد، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة لحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وقطع خطوة جديدة في المشوار الإفريقي للحفاظ على اللقب، والوصول إلى النجمة العاشرة.

وضم موسيماني المدير الفني للأهلي ، 27 لاعباً لقائمة الفريق بجنوب أفريقيا ، وهم :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

وبذلك ضمت القائمة على معلول وحمدي فتحي بعد غيابهما فترة للإصابة، ومن المقرر أن يسافر الأهلي من جنوب أفريقيا إلى قطر لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الجارى.