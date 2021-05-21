شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبدأ الاستعداد لموقعة بيراميدز فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الجمعة، فريق المقاولون العرب، إلى استئناف التدريبات الجماعية استعداداً للقاء المقبل أمام نظيره بيراميدز، وذلك بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة، التي حصل عليها اللاعبون عقب الفوز على الاسماعيلي في مباراة الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام.

وتقام مباراة المقاولون وبيراميدز يوم الخميس المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز بيراميدز بثلاثية مقابل هدف.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 27 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 23 مباراة، حيث فاز المقاولون في 7 مباريات وتعادلوا في 6 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفاً أخر.

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن الاستقرار الفني لذئاب الجبل بالإبقاء على الجهاز الفني لعماد النحاس، كان السبب الحقيقي وراء ظهور المقاولون بشكل مختلف في الدور الثاني من الدوري العام، وذلك عقب تحقيق الفريق لفوز ثمين على الاسماعيلي في مباراة الجولة 23 من الدوري بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس.

وقال عادل في تصريحات خاصة: الإدارة كانت تثق في القدرات الفنية لعماد النحاس رغم تراجع النتائج وراهننا على استعادة الروح وهو ما حدث بالفعل مع بداية الدور الثاني، واجهنا الكثير من الضغوط طوال الفترة الماضية بسبب تراجع النتائج دون أن يلتفت أحد إلى الأسباب الحقيقية والظروف التي تعرضنا لها في بداية الموسم من اصابات كورونا وفترات التوقف ساعدتنا كثيراً في إعادة شمل الفريق.

واصل: الأهم هو الاستمرارية في الفترة المقبلة وتقديم عروض أقوى للابتعاد عن منطقة الخطر ووضع الفريق في المكانة التي تليق به وندعم الجهاز الفني واللاعبين بكل قوة لتحقيق هذا الهدف.