رسميًا | حفيد أسطورة هامبورج يلتحق بصفوف يونيون برلين

التحق اللاعب ليفين أوزتونالي، حفيد أسطورة هامبورج أوفي زيلر، بصفوف نادي يونيون برلين، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده الحالي مع نادي ماينز المنافس في الدوري الألماني.

أوزتونالي صاحب الـ 25 عامًا، نشأ وترعرع في باير ليفركوزن قبل سنوات قليلة، ومثل الفريق الأول في عدد قليل من المباريات بمنافسات البوندسليجا قبل الإلتحاق بصفوف فيردر بريمن على سبيل الإعارة، ومنه إلى ماينز عام 2016.

وقضى أوزتونالي 5 مواسم متتالية ناجحة بين صفوف ماينز، لعب خلالهم 169 مباراة وسجل 12 هدفًا في الدوري الألماني.

واتفق الجناح الموهوب، المولود في مدينة هامبورج عام 1996، على الإلتحاق بصفوف يونيون برلين وفق قانون بوسمان، دون الرجوع لإدارة نادي ماينز خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال أوزتونالي بعد إعلان انتقاله إلى يونيون برلين بحلول نهاية هذا الموسم “أتطلع الآن إلى تحد جديد بعد خمس سنوات رائعة بين صفوف ماينز. لقد أظهر يونيون برلين في السنوات الأخيرة ما يمكن أن يفعله حينما يقوم بعمل جاد”.

وأضاف “يمتلك يونيون برلين فريقًا رائعًا يتمتع بروح عالية، وهذا يلهم الأخرين”.

ولم يسجل أوزتونالي سوى هدف وحيد مع ماينز هذا الموسم جاء أمام بوروسيا دورتموند في الجولة 16 من المسابقة، وانتهى اللقاء بالتعادل 1/1.

ويحتاج يونيون برلين للفوز على ريد بول لايبزيج في مباراة يوم السبت المقبل 22 مايو 2021، في الجولة 34 والأخيرة من الدوري الألماني، لضمان الترشح إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي – كونفرانس ليج -.

ويحتل الفريق المركز السابع المؤهل إلى كونفرانس ليج برصيد 47 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن مونشنجلادباخ الثامن والذي سيلاقي فيردر بريمن الذي ينافس على النجاة من الهبوط مع كولن خلال الجولة الأخيرة.