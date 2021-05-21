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الامارات | تسديدات.. مارياني.. عيد ميلاد استثنائي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 مايو 2021

احتفل اللاعب السويسري، ديفيد مارياني، بعيد ميلاده الـ30 بطريقة خاصة، بنشره صوراً للاحتفالية على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، أول من أمس، بينما جاءت الاحتفالية استثنائية، بعدما أعلن عن موافقة إيفا إيفيتا على الزواج منه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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