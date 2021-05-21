الامارات | تسديدات.. ماشاريبوف يحتفل بالكأس في برج العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. ماشاريبوف يحتفل بالكأس في برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 مايو 2021

احتفل لاعب شباب الأهلي، الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، بفوز «فرسان دبي» بلقب كأس رئيس الدولة، بالذهاب إلى فندق برج العرب في دبي، وفقاً لما نشر على حسابه في «إنستغرام»، إذ أبدى ماشاريبوف إعجابه بالإمكانات الرائعة للفندق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news