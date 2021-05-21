شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم الجدل في مشاركة سيف جعفر : موقف الزمالك سليم 100٪؜ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم الاتحاد المصري لكرة القدم، الحدل الدائر حول ازمة مشاركة لاعبي الزمالك في مباراة الفريق امس امام طلائع الجيش واكد ان مشاركتهم سليمة بعد انتهاء الإيقافات.

وتلقي الزمالك خطابا رسميا من الجبلاية يفيد بالسماح بإشراك الخماسي أحمد عيد، سيف فاروق جعفر، يحيى مفتاح محمد، سيف الدين سيد، وعمر ياسر كمال، في المباريات اعتبارًا من مباراة الجيش امس.

جاء ذلك بعد نهاية فترة الإيقاف بعد صدور قرار سابق بشأنهم على هامش مباراة الأهلي ببطولة الجمهورية للشباب.

وشارك سيف جعفر في جانب من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام طلائع الجيش والتي فاز بها الزمالك بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.