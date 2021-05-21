شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال : حسام حسن أفضل مدرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق بآداء الاتحاد السكندري هذا الموسم تحت قيادة الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن، رغم الهزيمة أمام المصري بهدف نظيف.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات تليفزيونية، إن الاتحاد السكندري منذ أكثر من موسم يصارع من أجل البقاء بالدوري الممتاز، لكن الآداء والطموح اختلف كثيراً بوجود التوأم حسن على رأس الجهاز الفني، وأصبح الفريق منافساً قوياً لجميع الأندية هذا الموسم رغم قلة الإمكانيات المتاحة لدى الجهاز الفني هذا الموسم.

واختتم عبدالعال: صفقات الاتحاد السكندري هذا الموسم لا ترتقي إلى طموحات الجمهور السكندري، وغالبيتها على سبيل الإعارة مثل رزاق سيسيه وعمار حمدي ومحمد صبحي، لكن حسام حسن دائماً ما يستطع العمل بأقل الإمكانيات الممكنة وأتوقع إنهاء الفريق للموسم في المربع الذهبي.