شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من اليوم.. الزمالك يستعد لمباراة المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة استعدادًا للقاء المصري المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة معززا صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز.