في بيان رسمي.. الاتحاد السكندري يحتج علي الحكم إبراهيم نور الدین

الشارقة - اميمة ياسر - اصدر الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي بياناََ رسمياََ أعلن فيه عن احتجاجه الحكم إبراهيم نور الدین ومطالبة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد بإستبعاده من إدارة مباريات الفريق الأول لكرة القدم ببطولة الدوري المصري الممتاز بسبب الأخطاء التي إرتكبها الحكم أثناء المباراة جمعت زعيم الثغر أمام المصري البورسعيدي مساء أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز والتي إنتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف دون رد.

وجاء البيان كالتالي :

تأسف إدارة نادى الاتحاد السكندرى للمستوى غير الجيد لطاقم التحكيم الذى أدار مباراة اليوم لنادى الاتحاد السكندرى أمام النادى المصرى البورسعيدى و التي أدارها الحكم إبراهيم نور الدين ، حيث لم يكن موفقاً على الإطلاق وأتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق و أبرزها إلغاء هدف شرعى ، حيث شاهد و تأكد جميع من تابع اللقاء عدم تعمد اللاعب إيمانويل أوكوي لمس الكرة بيده إطلاقاً لدرجة تلاصق يد اللاعب بجسده قبل تمريره للكرة التي أسفرت عن هدف للاعب عبد الغنى محمد ، مما حرم نادى الاتحاد السكندرى من هدف التقدم الذى أثر بالسلب على نتيجة اللقاء ، كذلك أحتساب حكم المباراة لركلة جزاء للفريق المنافس مشكوك تماما في صحتها من التحام طبيعى بين اللاعبين يرغب كلاهما في الاستحواذ على الكرة

و يؤكد مجلس إدارة النادى على بالغ أستيائه من أداء طاقم التحكيم الذى ساهم بقراراته بشكل كبير في خسارة الفريق لمباراة اليوم، رغم سابق مطالبة نادى الاتحاد السكندرى رسمياً من الاتحاد المصرى لكرة القدم عدم إسناد أي مباراة يكون طرفها نادى الاتحاد السكندرى للحكم إبراهيم نور الدين ، حيث دائماً و أبداً تصاحب المباريات التي يُديرها أحداث و قرارات مثيرة للجدل .

كما طالبت إدارة النادى بضرورة تعيين حكام مميزين لإدارة المباريات المتبقية من عمر المسابقة ، خاصة و أن مثل هذه الأحداث تؤثر سلباً و تزيد من أحتقان الجماهير لشعورها بالظلم و عدم العدالة تجاه فريقها.