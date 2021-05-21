إصابة حسام عاشور بقطع في الرباط الصليبي

الشارقة - اميمة ياسر - تعرض حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لإصابة قوية ،خلال مبارة فريقه مع المصري, وأثبتت الأشعة التي أجراها عن وجود قطع جزئي في الرباط الصليبي.

ويحتاج حسام عاشور إلى تدخل جراحي بحسب الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب فور نقله إلى أحد المستشفيات بعد خروجه من اللقاء.

وتأكد غياب اللاعب عن صفوف الاتحاد إلى نهاية الموسم، حيث يحتاج إلى فترة علاجية وتأهيل قد تمتد لـ6 شهور.

وتعرض حسام عاشور لاعب الاتحاد للإصابة في الدقيقة 45 ليشارك بدلًا منه فوزي الحناوي في وسط الملعب.