شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يواجه بورتو ..شبين يستضيف الترسانة فى الجولة الـ22 بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم ، الجمعة، مباريات الجولة الـ23 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى والتي اشتعلت بعد نتائج الأسبوع الماضى والتي فشل فيها أهل الصدارة في تحقيق الفوز سواء بورتو الذى تعادل على ملعبه امام النصر بهدفين لمثليهما، بينما تعادل الترسانة أمام الداخلية بهدف لمثله، لذا فقد دخلت البطولة مرحلة الجد .

على معليه بالإسماعيلية يستضيف القناة صاحب المركز الثالث برصيد 34 نقطة نظيره بورتو السويس المتصدر برصيد 36 نقطة في لقاء صعب للطرفين نظرا لرغبة الثنائى في تحقيق الثلاث نقاط من أجل مواصلة الزحف نحو الصدارة خاصة أصحاب الأرض الذين يعلمون قوة اللقاء ، في الوقت الذى يخرج فيه الترسانة صاحب المركز الثانى برصيد 35 نقطة لمواجهة جمهورية شبين الذى يعانى حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة في لقاء لا بديل لأصحاب الأرض عن الفوز بثلاث نقاط للهروب من شبح الهبوط ، بينما يسعى الشواكيش للعودة للإنتصارات للمواصلة على المنافسة على الصعود .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يستضيف السويس صاحب المركز الخامس برصيد 33 نقطة نظيره طنطا الذى يحتل المركز الأخير برصيد 19 نقطة في لقاء يسعى فيه أيمن المزين المدير الفني لأبناء الغريب إلى استغلال الموقف وخطف نقاط المباراة من أجل الإقتراب اكثر من أهل القمة ، بينما يسعى ياسر الكنانى المدير الفني لأبناء السيد البدوى من خطف الفوز في محاولاته للهروب من شبح الهبوط ، كما يستضيف الداخلية صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة مع بتروجت المنتشى الذى يحتل المركز السابع برصيد 30 نقطة في أقوى مواجهات الجولة نظرا لقوة الفريقين ورغبتهما في الصعود لدورى الأضواء .

وفى مباريات الهروب من القاع يلتقى النصر على ملعبه بمصر الجديدة مع النجوم في مواجهة متكافئة للطرفين حيث يحاول الفريقان الهروب من مؤخرة جدول الترتيب ، كما يلتقى الزرقا صاحب المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة مع السكة الحديد الذى يحتل المركز الثامن برصيد 28 نقطة ، بينما يستضيف سرس الليان صاحب المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة مع كوكاكولا صاحب المركز السادس برصيد 32 نقطة، وتختتم مواجهات الجولة بلقاء زد أف سى مع المريخ البورسعيدى .