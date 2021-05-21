سيدات الأهلى أمام الطيران فى دور الـ 16 بكأس مصر للطائرة

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجمعة ، مواجهات مهمة فى دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021 ، على صعيد 6 لقاءات حيث يلتقى فى هذا الدور كلا من ، الأهلى مع الطيران وسبورتنج مع مسيحية الإسكندرية وحدائق الأهرام مع دلفى و مسيحية اسيوط مع الجزيرة و هليوبوليس مع الشمس و سموحة مع الصيد ، فيما إنسحب فريقا اصحاب الجياد و أكتوبر ، بينما يقام لقاء الزمالك مع الزهور غدا السبت فى نفس الدور .

ونجح فريق الأهلي فى الفوز على نظيره الصيد بنتيجة 3/1، فى مباراة التتويج بلقب الدوري الممتاز، فى ختام المسابقة يوم الأثنين الماضي، بعدما حسم الأحمر اللقب مبكرا.

وتأجل تتويج الفريق إلى الأثنين الماضى ، بعدما كان مقررا له مواجهة الصيد فى الختام يوم 7 مايو الجارى، وذلك بسبب اتخاذ الاتحاد قرار إيقاف جميع النشاطات حتى الانتهاء من العيد، بعد قرار غلق الأندية 9 مساء.

وحسم فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلي، بقيادة مديره الفنى حمدى الصافى، لقب الدورى الممتاز للموسم المحلى 2020/2021 بعد الفوز على الصيد بنتيجة 3/0 ضمن مؤجلات الدورى