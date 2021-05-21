شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: دعيت ربنا وقرأت قرآن أن يوفق أمين عمر فى إدارة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام، أنه قام بالدعاء بين فريضتى المغرب والعشاء مع قراءة ما تيسر من آيات القرآن الكريم، طالبا من الله أن يوفق أمين عمر فى مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك، وأن يظهر بنفس مستوى محمود البنا فى المباراة الأولى.

وأضاف وجيه فى برنامج أون تايم أن محمود البنا ساهم فى اختيار الطاقم المعاون له فى لقاء القمة، حيث تم سؤاله عن الطاقم الذى يفضل اللعب معه، وتم عرض الطاقم المقترح عليه، وهو ما وافق عليه أيضا.

واختتم رئيس اللجنة حديثه أنه إذا لم يكن محمود البنا قد وفق فى المباراة الأولى، كان حكم المباراة الثانية سيكون مصريا أيضا، وأشار وجيه إلى أن سر نجاح البنا فى إدارة القمة هو هدوؤه ورصانته واتزانه داخل الملعب.