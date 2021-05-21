شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا: أتعرض للانتقادات من الجمهور.. ومكالمة والدتى تحسم المواجهات الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحكم الدولى محمود البنا أنه يتعرض للانتقاد من الجمهور، سواء فى الشارع بأن يستوقفه المارة لانتقاد القرارات التى يتخذها فى المباريات، أو بتلقى رسائل عبر الهاتف، لذلك يقوم بإغلاق هاتفه فور النزول إلى أرض الملعب ولا يتم فتحه إلا بعد نهاية أى المباراة بساعة.

وعن تقنية الفار قال البنا فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يقدمه أحمد شوبير، إنه يفضل اللعب بدون تقنية الفيديو، حتى لا يتم التواكل عليها، فيجب استخدامها قليلا وتحقيق العدالة كثيرا.

وقال البنا إنه قبل أى مباراة مهمة يجرى اتصالا هاتفيا بوالدته، ويطلب منها الدعاء له، وبالفعل يوفقه الله فيها.

وتطرق البنا إلى مسيرته مع كرة القدم، فقال إنه كان يلعب الكرة فى كفر الشيخ، وانتقل إلى نادى بيلا، وبدأ التحكيم عام 2002، وكان عمره وقتها 20 عاما، وأضاف أنه يعمل مأذون وحاصل على ليسانس دراسات إسلامية.