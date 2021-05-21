شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر: قفلت تليفونى قبل القمة وحلمت بشيكابالا وشريف.. والفار يقتل موهبة الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحكم الدولى أمين عمر أنه قام بإغلاق هاتفه قبل إدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى بطولة الدورى، بناء على نصيحة من والده، لمنع التعرض للضغط والانتقاد من خلال الجمهور.

وأشار الحكم إلى أنه قبل المباراة بـ48 ساعة عندما كان يريد النوم حلم بشيكابالا ومحمد شريف ولاعبى فريقى الأهلى والزمالك.

وأضاف عمر فى تصريحات لبرنامج أون تايم الذى يقدم على قناة أون تايم سبورت، أنه لا يحب اللعب بتقنية الفار، لأنها تقتل موهبة الحكم وتفقد المباراة متعتها، قائلا: "مش بحب ألعب بالفار لأنها بتقتل موهبة الحكم و تضيع متعة المباراة".

وتطرق أمين عمر إلى حياته الشخصية، فقال إن والده محمد عمر لاعب إسكو السابق والمنتخب الأولمبى، وبدأ التحكيم وهو فى الثامنة عشر من عمره، بعد أن كان لاعبا لكرة القدم بالفريق الأول باسكو، وكانت أول مباراة رسمية يتولى إدارتها ببن فريقى سموحة وتليفونات بنى سويف، وحصل على الشارة الدولية عام 2017، كما أنه حاصل على ليسانس حقوق ويعمل محاميا.