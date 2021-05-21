رسميًا | جيراردو سيواني يخلف هانز فولف في ليفركوزن

خلف المدرب السويسري ذو الأصل الإسباني “جيراردو سيواني” المدرب الألماني هانز فولف في تدريب فريق باير ليفركوزن اعتبارًا من الموسم المقبل 2022/2021.

ووقع جيراردو سيواني، المولود عام 1978، مع إدارة باير ليفركوزن على عقد مدته عامين فقط، في أولى تجاربه بمنافسات الدوري الألماني بعد أن قضى المواسم الثلاث الماضية في تدريب نادي يونج بويز السويسري.

وبدأ Gerardo SEOANE مسيرته التدريبية مع نادي لوزيرن السويسري في عام 2017، أي بعد سبع سنوات من اعتزال كرة القدم بين صفوف الفريق ذاته.

ومَثل سيواني فريق لوزيرن السويسري في مستهل مشواره الكروي لمدة موسمين ثم إلتحق بعدها بصفوف نادي سيون، ومنه انتقل إلى ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني لمدة 3 سنوات، ثم عاد إلى سويسرا مع ناديي آراو وجراسهوبرز، وفي يناير 2007 وقع لفريق لوزيرن من جديد ليمثله لثلاثة مواسم ونصف قبل الاعتزال في سن مبكرة.

وكان من المفترض أن يستمر عقد سيواني /42 عامًا/ مع نادي يونج بويز حتى صيف 2023، لكنه توصل لاتفاق مع الإدارة لمنحه فرصة الانتقال إلى الخطوة التالية من مسيرته المهنية.

وقاد سيواني فريق يونج بويز للتتويج بلقب الدوري السويسري 3 مرات إلى جانب لقب وحيد في كأس سويسرا 2020.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية أن رسوم انتقال سيواني إلى تدريب باير ليفركوزن كلفت مليوني يورو، ما يعادل 2،4 مليون دولار مع بعض الإضافات المحتملة إذا ما تميز الفريق في البوندسليجا تحت قيادته.