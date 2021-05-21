أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” مسؤولية إدارة مباراة الاهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا للحكم الزامبي “جاني سيكازوي”.

واختار الكاف الاعتماد على جاني سيكازوي في هذه المباراة بعد سلسلة من المداولات امتدت لخمسة أيام بسبب الشكوى الرسمية التي تقدم بها الأهلي ضد حكم مباراة الذهاب، السنغالي ماجيتي نداي، بعدما اقترف أكثر من هفوة كادت تكلف الأهلي التعادل على ملعبه.

ويأمل جمهور الأهلي في أن يتحلى جاني سيكازوي بالاحترافية اللازمة في مباراة الإياب المقرر لها بعد عصر السبت 22 مايو 2021، في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت القاهرة.

وسيدخل حكم مباراة الأهلي وصن داونز “سيكازوي” مباراة السبت بـ 5 إشارات إيجابية تُطمئن جمهور الأهلي المُستاء من أداء الحكام في دوري الأبطال، نستعرضها معكم في سياق هذا التقرير.

5 إشارات إيجابية عن حكم مباراة الاهلي وصن داونز “سيكازوي”

الإشارة الأولى: أدار سيكازوي مباراة الأهلي والقطن الكاميروني التي انتهت بالتعادل 1/1 في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2013، واستطاع الأهلي التتويج بلقب البطولة فيما بعد.

الإشارة الثانية: أدار سيكازوي مباراة الأهلي والقطن الكاميروني التي انتهت بنتيجة 1/2 لصالح الأهلي في نصف نهائي الكونفدرالية 2014، وتمكن بطل الدوري المصري من حسم اللقب لصالحه في النهائي.

الإشارة الثالثة: تواجد سيكازوي في انتصار الأهلي على الجيش الرواندي في دور ال32 التأهيلي بدوري أبطال أفريقيا عام 2015، وانتهى بفوز الأهلي 2/صفر.

الإشارة الرابعة: تواجد سيكازوي كذلك في انتصار الأهلي على الوداد المغربي في ذهاب نصف دوري أبطال أفريقيا 2020 بنتيجة 2/صفر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

الإشارة الخامسة: كانت آخر مباراة يُديرها جاني سيكازوي للأهلي في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 وانتهت بفوز الفريق 3/صفر على المريخ السوداني.