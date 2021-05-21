موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة في إياب ربع نهائي دوري الابطال

تعرف على موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي بمدينة بريتوريا.

تقام مباراة الأهلي وصن داونز يوم السبت الموافق 22 مايو 2021، في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس القطرية HD4 بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب” الذي سبق له التعليق على ثلاث مباريات لـ الأهلي في دور المجموعات أمام سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونجولي والمريخ السوداني.

وكان الأهلي المصري قد نجح في هزيمة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور ال8 بهدفين دون رد على ستاد الأهلي we السلام بالعاصمة المصرية القاهرة مطلع الأسبوع الماضي.

وسجل ثنائية الأهلي في صن داونز “طاهر محمد طاهر وصلاح محسن”، وشهدت المباراة هفوة كبيرة من الحكم السنغالي ماجيتي نداي حين تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح المارد الأحمر وطرد لحارس مرمى صن داونز “أونيانجو” بعدما استخدم ركبته في إعاقة مهاجم الأهلي “محمد شريف” داخل منطقة الجزاء خلال الشوط الأول.

وتقدمت إدارة الأهلي بشكوى رسمية ضد الحكم ماجيتي نداي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” للتحقيق في الهفوات التي اقترفها خلال مباراة الذهاب، وكنوع من لفت النظر إلى الحكم الزامبي “جياني سيكازوي” قبل إدارته لمباراة الإياب بعد عصر السبت.