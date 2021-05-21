شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة يغيب عن الأهلي أمام صن دوانز في دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن محمد مجدي أفشة جاهز للمشاركة مع الفريق في مباراة صن داونز التي تقام عصر السبت المقبل وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وشارك أفشة في مران الفريق الذي أقيم عصر الخميس على ملعب جامعة بريتوريا، الذي اشتمل على جوانب فنية وخططية.

‏وكان محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض لكدمة في القدم أثناء مشاركته في التقسيمة خلال مران الفريق اليوم الثلاثاء.

وغادر أفشة التقسيمة قبل دقائق من نهايتها، حيث خضع اللاعب لفحص طبي تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة الذي فضل عدم استكمال اللاعب فقرات المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب المقرر إقامتها في الخامسة مساء بعد غد الخميس على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.‏