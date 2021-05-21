شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: نادي الزمالك كبير.. ومش كل شهرين لجنة تديره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قدم مباراة سيئة أمام نادي طلائع الجيش، على الرغم من تحقيقه الفوز.

وكان الزمالك حقق الفوز على طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحاته :"الزمالك قدم واحدة من أسوأ مبارياته أمام طلائع الجيش سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية، ولكن الأهم هو تحقيق الفوز".

وأضاف :"الفريق الذي يرغب في الفوز ببطولة، يجب ان يحقق الفوز في المباراة حتى لو كان المستوى سيئ، وهو ما كان لا يفعله الزمالك في المباريات الماضية"، مشيرا "التونسي سيف الجزيري، هو أفضل مهاجمي الزمالك في الوقت الحالي، ويجب أن يستمر في المشاركة مع الفريق بشكل أساسي".

وتابع :"الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، كان بيألف في التغييرات التي اجراها في الشوط الثاني، وتحديدًا التغيير الذي اجراها بخروج التونسي فرجاني ساسي ونزول حمزة المثلوثي، بدلا منه".

وواصل :"من امتى حازم إمام، بيلعب كجناح أيمن، حازم، يتميز أنه يأتي بسرعته من تحت فهو لا يستطيع أن يستلم الكرة بظهره مثلما يفعل زيزو"، مضيفا :"كان هناك توفيق كبير في تغيير أسامة فيصل وسيف فاروق جعفر".

وأكمل :"سعيد بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي الشباب بنادي الزمالك، في الدقائق التي شاركوا بها أمام طلائع الجيش"، مؤكدًا :"أسامة فيصل، يستحق أن يحصل على فرصة أكثر من مروان حمدي، الذي لم يقدم المستوى المنتظر منه منذ انضمامه للفريق الأبيض في يناير الماضي".

واوضح :"الفريق الذي يرغب في الفوز ببطولة، يجب ان تكون نوايا لاعبيه صافية، وهذا ما رآيناه في اللاعبين البدلاء عقب هدف أسامة فيصل".



وأشار :"تم تشكيل اللجنة التي ستدير نادي الزمالك في الفترة المقبلة، حيث سيترأسها حسين لبيب، وسيكون معه مجموعة من رجال الأعمال على رأسهم هاني شكري وعمرو أدهم ومحمد الاتربي رئيس بنك مصر".



وواصل :"هل من المعقول أن هذه الأسماء الكبيرة ستتولى إدارة نادي الزمالك لمدة شهر أو شهرين؟ بنسبة كبيرة سيتم تأجيل الانتخابات".

واسترسل :"مش نادي الزمالك بشعبيته وجماهيريته الكبيرة، اللي كل شهرين لجنة تديره، نادي الزمالك لا يستحق ذلك"