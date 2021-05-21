شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال : مروان حمدي لا يصلح للزمالك.. ويجب محاسبة من تعاقد معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجّه رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق العديد من الإنتقادات إلى مروان حمدي مهاجم الزمالك عقب مباراة الفريق الأبيض أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال «عبدالعال» في تصريحات تليفزيونية إن مروان حمدي لا يصلح نهائياً للعب بصفوف الزمالك، ولا بد من محاسبة اللجنة السابقة لإدارة النادي لجلب هذا اللاعب إلى صفوف القلعة البيضاء، فلا يوجد سبب واضح للتعاقد معه من الأساس.

واختتم عبدالعال: مروان حمدي لم يحدث الفارق ولم نشعر بوجوده فور دخوله في شوط المباراة الثاني.