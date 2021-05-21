شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة قوية في أسوان بسبب عمر رضوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بقيادة علاء عبدالعال، ضربة قوية، قبل مباراة غزل المحلة.

ويأتي ذلك بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها عمر رضوان حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر الأوليمبى، إصابته بقطع جزئي في الرباط الداخلي للركبة، بالإضافة إلى التواء في الرباط الصليبي وكدمة قوية في الغضروف الداخلي، والتي تعرض لها خلال مباراة مصر المقاصة، التي أقيمت مساء الاربعاء، وانتهت بفوز الفريق الفيومي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأصبح الحارس مهددًا بعدم المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أول أولمبياد طوكيو.

يذكر أن حارس الأهلي السابق، ظهر بمستوى مميز مع نادي أسوان، هذا الموسم، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية.