شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حسام عاشور بالرباط الصليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد إصابة حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض حسام عاشور، للإصابة خلال مباراة المصري البورسعيدي، التي اقيمت مساء الخميس، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف.

وأجرى اللاعب بعض الفحوصات الطبية عقب المباراة، والتي اثبتت إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة، ليغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن الاتحاد السكندري يستعد لخوض مباراة الجونة، المقرر إقامتها 25 مايو الجاري، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.