شكرا لقرائتكم خبر عن باتريس كارتيرون يكشف أسباب تغيير فرجاني ساسي في لقاء طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أنه سعيد بالفوز على طلائع الجيش في لقاء الخميس، موضحا أنه فخور بأداء اللاعبين وقدرتهم على الفوز على منافس حقق انتصارات في أربع مباريات خاضها في الدور الثاني.

وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي أنه سعيد بروح اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز في لقاء اليوم، بالرغم من تراجع الأداء والغيابات التي يعاني منها الفريق.

ورفض المدير الفني التعليق على أداء الحكام، وشدد على أنه يثق في قدرات الحكام المصريين وطالب الجميع بمساندة التحكيم في الفترة المقبلة.

وأوضح كارتيرون أنه قام بإجراء تغييرات هجومية في الشوط الثاني للضغط على المنافس، وأضاف أنه سبق واعتمد على أسامة فيصل في لقاء الترجي ولكنه لم يكن في مستواه، وأضاف أن اللاعب اجتهد في الفترة الماضية ونجح في التسجيل وهذا الهدف بمثابة المكافأة له.

وأكد كارتيرون أن فرجاني ساسي لاعب مهم بالفريق وهو من طلب التغيير لأنه كان مجهدا في اللقاء، وشدد على أن الجميع يفكر في المباريات المقبلة من أجل الفوز.

وشدد على أن اللاعبين يعانون من الإجهاد بسبب ضغط المباريات موضحا أن أشرف بن شرقي لاعب جيد ولم يظهر بالمستوى المطلوب بسبب كثرة المشاركة في المباريات، وأوضح أنه سعيد بأداء ناشئي الزمالك وأضاف أنه راهن على سيف جعفر وأسامة فيصل في لقاء الخميس، خاصة وأنه يثق في إمكانيات الناشئين.

وأضاف أن جدول مباريات الزمالك المقبلة مضغوط وسيتعامل مع الموقف، وأوضح أن الفريق سيسافر بعد غد للاسكندرية وبعد لقاء المصري سيتوجه للسويس لمواجهة الإسماعيلي في الكأس وبعدها يسافر الفريق للجونة لمواجهة الجونة.

وفاز الزمالك على الطلائع بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 51 نقطة عزز بها موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.