الامارات | انطلاق كأس الجوجيتسو.. والسيدات يتطلعن للمشاركة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق كأس الجوجيتسو.. والسيدات يتطلعن للمشاركة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم الجولة الأولى من منافسات كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، وتقام في صالة «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي. وتستعد سيدات الجوجيتسو لأول مشاركة لهن في هذه البطولة المهمة، عقب إعلان الاتحاد عن إضافة فئة السيدات.

وترحّب البطولة بأوسع مشاركة من الرياضيين من مختلف الأوزان، للتنافس بنظام الحزام المفتوح، ضمن فئات الناشئين (تحت 16 عاماً)، والشباب (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً).

ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية بين لاعبين يمثلون 16 نادياً وأكاديمية على مستوى الدولة، حيث تنطلق منافسات السيدات مساء اليوم، بينما تقام منافسات الرجال غداً. وتمّهد هذه الجولة الطريق أمام الأندية والأكاديميات للتأهل إلى الأدوار النهائية، ومضاعفة فرصها للمنافسة على لقب الكأس الغالية.

وتقام البطولة وسط إجراءات احترازية، وفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد لضمان سلامة اللاعبين المشاركين.

وتأتي الجولة الافتتاحية لكأس رئيس الدولة في أعقاب ختام الجولات الثلاث من دوري نائب رئيس الدولة ودوري (أم الإمارات) للجوجيتسو، والتي شهدت مشاركة مئات الرياضيين من جميع أنحاء الدولة

16 نادياً وأكاديمية في الدولة ستكون ممثلة في بطولة الكأس وفي مختلف الأوزان بنظام الحزام المفتوح.

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