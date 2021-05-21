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الامارات | تسديدات.. مارياني.. عيد ميلاد استثنائي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 مايو 2021

احتفل اللاعب السويسري، ديفيد مارياني، بعيد ميلاده الـ30 بطريقة خاصة، بنشره صوراً للاحتفالية على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، أول من أمس، بينما جاءت الاحتفالية استثنائية، بعدما أعلن عن موافقة إيفا إيفيتا على الزواج منه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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