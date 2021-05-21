الامارات | تسديدات.. مارياني.. عيد ميلاد استثنائي

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. مارياني.. عيد ميلاد استثنائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 مايو 2021

احتفل اللاعب السويسري، ديفيد مارياني، بعيد ميلاده الـ30 بطريقة خاصة، بنشره صوراً للاحتفالية على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، أول من أمس، بينما جاءت الاحتفالية استثنائية، بعدما أعلن عن موافقة إيفا إيفيتا على الزواج منه.

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