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الامارات | تسديدات.. عبدالسلام يعشق السفر إلى المالديف

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 مايو 2021

يقضي لاعب اتحاد كلباء، عبدالسلام محمد، إجازة في جزر المالديف، بعد انتهاء دوري الخليج العربي. وقال عبدالسلام لـ«الإمارات اليوم»: «الإمارات أجمل بلد للسياحة أستمتع فيه أكثر من أي بلد في العالم، لكنني أسافر كثيراً إلى المالديف، لكوني أحب السفر، والتعرف أيضاً إلى تراث وحضارات دول العالم، وهي فرصة للراحة قبل العودة إلى ملاعب الكرة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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