الامارات | تسديدات.. عبدالسلام يعشق السفر إلى المالديف

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. عبدالسلام يعشق السفر إلى المالديف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 مايو 2021

يقضي لاعب اتحاد كلباء، عبدالسلام محمد، إجازة في جزر المالديف، بعد انتهاء دوري الخليج العربي. وقال عبدالسلام لـ«الإمارات اليوم»: «الإمارات أجمل بلد للسياحة أستمتع فيه أكثر من أي بلد في العالم، لكنني أسافر كثيراً إلى المالديف، لكوني أحب السفر، والتعرف أيضاً إلى تراث وحضارات دول العالم، وهي فرصة للراحة قبل العودة إلى ملاعب الكرة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news