الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - راتب

رفض مدرب، تمت إقالته من أحد أندية دوري الخليج العربي في الموسم الماضي، أكثر من عرض تلقاه من أندية محلية وخارجية، لضعف المقابل المادي، مقارنة براتبه الذي مازال يتقاضاه حتى الآن من ناديه، وسيستمر في الحصول عليه حتى شهر يونيو من العام المقبل، وفقاً للعقد المبرم.

ساسي

كشف الإعلامي المصري، أحمد شوبير، أن وكيل اللاعب التونسي، فرجاني ساسي، سيتوجه إلى العاصمة أبوظبي خلال الساعات القليلة المقبلة، للتفاوض مع نادي الوحدة بشأن انتقال اللاعب إلى العنابي في الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

مبالغة

استغلت إدارة أحد الأندية تألق لاعبها المعار إلى أحد الأندية التي ضمنت مقعدها في دوري الخليج العربي، وغالت في مطالبها المادية، سواء لبيع اللاعب أو لتجديد إعارته، مستغلة حاجة النادي الماسة لهذا اللاعب، باعتباره مُدرجاً في قائمة المقيمين.

عودة

رفض مدرب أحد أندية الدوري عودة لاعب معار إلى صفوف الفريق، رغم نهاية إعارته، ورغبته في العودة إلى الفريق، إذ يرى المدرب أن تألق لاعب فريق الشباب في المركز نفسه يجعل الفريق لا يحتاج إلى استعادة لاعبه السابق.

فسخ

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية الدوري يفكر في الإبقاء على لاعب أجنبي في الموسم المقبل، بداعي ارتفاع قيمة الشرط الجزائي في عقده الذي يمتد حتى 2023، بينما لا يرغب اللاعب في فسخ العقد من دون الحصول على مستحقاته كافة.

ارتياح

فضّل لاعب أجنبي البقاء في ناديه الحالي، وتجديد عقده للموسم المقبل، رغم أنه لم يحظَ بزيادة مالية، مبيناً أنه يشعر بارتياح نفسي واستقرار قد يفقده في نادٍ آخر.

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