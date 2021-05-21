شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الراحة استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويستأنف الفريق تدريباته الجمعة استعدادا للقاء المصري المقرر له يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة معززا صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز.

وأكد الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أنه سعيد بالفوز على طلائع الجيش في لقاء الخميس، موضحًا أنه فخور بأداء اللاعبين وقدرتهم على الفوز على منافس حقق انتصارات في أربع مباريات خاضها في الدور الثاني.

وأوضح المدير الفني في المؤتمر الصحفي أنه سعيد بروح اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز في لقاء اليوم، بالرغم من تراجع الأداء والغيابات التي يعاني منها الفريق.ورفض المدير الفني التعليق على أداء الحكام، وشدد على أنه يثق في قدرات الحكام المصريين وطالب الجميع بمساندة التحكيم في الفترة المقبلة.

وأوضح كارتيرون أنه قام بإجراء تغييرات هجومية في الشوط الثاني للضغط على المنافس، وأضاف أنه سبق واعتمد على أسامة فيصل في لقاء الترجي ولكنه لم يكن في مستواه، وأضاف أن اللاعب اجتهد في الفترة الماضية ونجح في التسجيل وهذا الهدف بمثابة المكافأة له.