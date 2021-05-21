شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يمنع محمد صلاح من الرحيل عن صفوف «الريدز» في الموسم الجديد «فيديو وصور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول اقترب من البقاء داخل صفوف فريقه خلال الموسم المقبل خاصة بعد إعلان فريقه الإنجليزي عن القميص الجديد الذي سيشاك به الريدز الموسم المقبل، وظهر محمد صلاح خلال ألبوم ليفربول الذي كشف عنه صباح الخميس خلال الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي.

محمد صلاح يظهر بقميص ليفربول الجديد موسم 2022

وأجمع عدد كبير من جماهير فريق ليفربول، أن ظهور محمد صلاح بقميص الفريق الجديد يعد أمرا مميزا خاصة وأنه بمثابة إعلان غير مباشر على عدم رحيل محمد صلاح عن النادي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل الذي أوشك على الفتح عقب نهاية الموسم الإنجليزي الناري الذي انتهى في النهاية بتتويج مانشستر سيتي، وصراع ليفربول حتى الآن على المركز الرابع خلال اللقاء الأخير أمام كريستال بالاس.

وربطت عدد من جماهير ليفربول أن بقاء صلاح أصبح محسوما خاصة وأنه ظهر بقميص الفريق لموسم 2022، الأمر الذي اعتقده البعض من الجماهير الحمراء، إنه إعلان غير مباشر لبقاء النجم المصري داخل قلعة الأنفليد لموسم جديد وعدم انتقاله لصفوف فريق باريس سان جيرمان أو ريال مدريد أو برشلونة الذين يتنافسون على ضمه بقوة خلال هذه الفترة.

محمد صلاح يظهر بقميص ليفربول الجديد موسم 2022

وقرر نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ارتداء القميص الأساسي للفريق لموسم 2021-22 لأول مرة أمام كريستال بالاس في المباراة التي تجمع الفريقين مساء الأحد المقبل، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 38 الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

محمد صلاح يظهر بقميص ليفربول الجديد موسم 2022

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي ليفربول القميص الجديد مستوحى من موسم 1964، عندما كان فريق الريدز تحت إدارة وتوجيهات بيل شانكلي، فإن الزي الأساسي للموسم المقبل يجسد توهج اللون الأحمر الساطع.

محمد صلاح يظهر بقميص ليفربول الجديد موسم 2022

في عام 1964، قدم ليفربول طقمًا أحمر مغمورًا بالكامل لأول مرة في تاريخ النادي على أساس أنه سيوفر لهم ميزة نفسية حيث، قال شانكلي قوله المشهور أن «اللون الأحمر يمثل الخطر والأحمر هو القوة». وضع هذا الأساس لهيمنتهم لسنوات قادمة.

لمشاهدة صلاح بقميص ليفربول الجديد أنقر على هذا الرابط