شكرا لقرائتكم خبر عن بيان ناري من الاتحاد السكندري ضد إبراهيم نورالدين بعد مباراة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، بيانًا رسميًا، ضد الحكم إبراهيم نور الدين، الذي أدار مباراة الفريق الأول لكرة القدم امام المصري البورسعيدي، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء نص البيان على النحو التالي:

تأسف إدارة نادى الاتحاد السكندرى للمستوى غير الجيد لطاقم التحكيم الذي أدار مباراة اليوم لنادى الاتحاد السكندرى أمام النادى المصرى البورسعيدى والتي أدارها الحكم إبراهيم نور الدين، حيث لم يكن موفقاً على الإطلاق وأتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق وأبرزها إلغاء هدف شرعى، حيث شاهد وتأكد جميع من تابع اللقاء عدم تعمد اللاعب إيمانويل أوكوي لمس الكرة بيده إطلاقاً لدرجة تلاصق يد اللاعب بجسده قبل تمريره للكرة التي أسفرت عن هدف للاعب عبدالغنى محمد، مما حرم نادى الاتحاد السكندرى من هدف التقدم الذي أثر بالسلب على نتيجة اللقاء، كذلك أحتساب حكم المباراة لركلة جزاء للفريق المنافس مشكوك تماما في صحتها من التحام طبيعى بين اللاعبين يرغب كلاهما في الاستحواذ على الكرة.

و يؤكد مجلس إدارة النادى على بالغ أستيائه من أداء طاقم التحكيم الذي ساهم بقراراته بشكل كبير في خسارة الفريق لمباراة اليوم، رغم سابق مطالبة نادى الاتحاد السكندرى رسمياً من الاتحاد المصرى لكرة القدم عدم إسناد أي مباراة يكون طرفها نادى الاتحاد السكندرى للحكم إبراهيم نور الدين، حيث دائماً وأبداً تصاحب المباريات التي يُديرها أحداث وقرارات مثيرة للجدل .

كما طالبت إدارة النادى بضرورة تعيين حكام مميزين لإدارة المباريات المتبقية من عمر المسابقة، خاصة وأن مثل هذه الأحداث تؤثر سلباً وتزيد من أحتقان الجماهير لشعورها بالظلم وعدم العدالة تجاه فريقها.