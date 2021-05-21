شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: كارتيرون قام بمغامرات وحقق الفوز للزمالك أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن لاعبى الفريق كان لهم دور مهم فى الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس بالجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدورى.

وأضاف يونس خلال الاستديو التحليلى لقناة "أون تايم سبورت"، أن كارتيرون المدير الفنى للزمالك قام بعمل رهان واستطاع أن يفوز أمام الطلائع.

وأشاد الفيلسوف بالأداء الذى ظهر عليه فريق طلائع الجيش، وتنبأ لهم بالتواجد فى المربع الذهبى الموسم المقبل حال الاستمرار على نفس المستوى، الذى ظهر به أمام الفريق الأبيض.

وتطرق يونس إلى إمام عاشور بأنه يمتلك قدرات فنية تحتاج إلى "شغل" من الجهاز الفنى قائلا: "لازم يشتغلوا عليه فى الجهاز الفنى"، كما أن زيزو بطل فى لقاء الجيش لأنه تحرك فى 4 مراكز بالملعب.

وعن محمد عواد، قال أيمن يونس إن الحارس اشتغل على نفسه وطور من أدائه، وقبل التحديات وكل تحركاته جاءت مميزة، وفى النهاية كارتيرون قدم فاصل من المغامرات واستطاع تحقيق الفوز.